Erbil - Paris uçuşları başlıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi sitesine açıklamalarda bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil ile Paris arasındaki direkt uçuşların 2 Mayıs’ta başlayacağını belirtti.

Uçuşlarda 72 saatlik negatif yeni tip coronavirüs (Covid-19) test zorunluluğu olduğunu belirten Hoşyar, “Sağlık durumlarından ötürü bazı Covid-19 hastaları aşı olamıyor, ondan dolayı söz konusu hastalar için PCR testi yoluyla kolaylık sağlanmıştır” dedi.

Ahmed Hoşyar, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda günlük 54 uçuş gerçekleştiğini ifade etti.