Ekonomi

Erbil - Paris uçuşları başlıyor

Erbil ile Paris arasındaki direkt uçuşların mayıs ayında başlayacağı bildirildi.
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kürdistan Erbil Paris Fransa Uçuş Erbil Uluslararası Havalimanı Ahmed Hoşyar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi sitesine açıklamalarda bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil ile Paris arasındaki direkt uçuşların 2 Mayıs’ta başlayacağını belirtti.

Uçuşlarda 72 saatlik negatif yeni tip coronavirüs (Covid-19) test zorunluluğu olduğunu belirten Hoşyar, “Sağlık durumlarından ötürü bazı Covid-19 hastaları aşı olamıyor, ondan dolayı söz konusu hastalar için PCR testi yoluyla kolaylık sağlanmıştır” dedi.

Ahmed Hoşyar, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda günlük 54 uçuş gerçekleştiğini ifade etti.

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