Rus güçleri Kiev’de sivil yerleşim bölgesini vurdu

HABER MERKEZİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Rus güçlerince atılan bir füze Kiev’in Podilskiy bölgesinde sivillere ait yerleşimlerin olduğu alana düştü.

Saldırıda, bölgede bulunan çok sayıda apartmanın yanı sıra bir okulda ağır hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rus güçlerinin dün akşam yine Kiev’e düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

“RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 109 ÇOCUK ÖLDÜ”

Bu arada Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.