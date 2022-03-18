Ukrayna: 14 bin 200 Rus askeri öldürüldü

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

Dün Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da son 24 saatte 46 askeri altyapı tesisi imha edildi. Ukrayna ordusuna ait toplam 181 uçak ve helikopter, 172 insansız hava aracı (İHA), 170 çok namlulu roketatar, 1379 tank ve çeşitli zırhlı araç, 133 uçaksavar füze sistemi, 514 obüs ve havan topu ve 1168 özel askeri araç yok edildi" denilmişti.