Dersim’de kutlama ve etkinliklere izin şartı

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Dersim'de valilik, eylem ve etkinliklere 6 gün süreyle mülkü idare amirinin izniyle yapılması kararı alınıdğını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri, İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlardaki basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ya da broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 18 Mart saat 00.01 ile 23 Mart saat 23.59'a kadar mülkü idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, bu 6 gün boyunca izinsiz yapılacak her türlü kutlama ve etkinliğe müsaade edilmeyeceği aktarıldı.