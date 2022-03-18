Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 79 vaka, 1 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 79 kişide Covid-19 vakası görülürken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 428 Covid-19 testi yapılırken, 79 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 294 kişi sağlığına kavuşurken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 92 bin 875 Covid-19 testi yapılırken, 435 bin 623 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 425 bin 915 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 417 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 291 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.