Kürdistan Bölgesi yatırımcılar heyeti Almanya’da

CASEL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Şukri başkanlığındaki iş insanları heyeti Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Almanya’nın Casel kentinde K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Şukri, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Almanya’da bulunduklarını, Casel Valisi’nin yanı sıra yatırımcılar ve ticaret danışmanlarıyla bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Almanya özel sektöründen şirket sahipleriyle Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi görüştüklerini kaydeden Şukri, bugünkü toplantının ardından Casel Valisi ile görüşerek, taraflar arasındaki işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeyi ele aldıklarını bildirdi.

Bugün büyük yatırımcılarla da toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şukri, toplantılarda, Almanya hükümeti, özel sektörü ve yatırımcılar konseyi arasında ortak bir heyet kurulması kararı alındığını belirtti.

Kurulacak ortak heyetin Kürdistan’ın öncelikli sektörleri ve ihtiyaçları üzerine çalışacağını söyleyen Şukri, özellikle de tarım, sanayi ve altyapı alanlarında çalışma yapılacağını ifade etti.

Şukri, önümüzdeki ay Almanya hükümet ve özel sektör heyetinin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.