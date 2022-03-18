Türkiye’de vaka sayısı 20 binin altına düştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, güncel Covid-19 tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi.

20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu, 312 bin 117 test yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.