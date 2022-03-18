Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir" dedi.

Putin, "Kırım ve Sivastopol’ü yükseltmek için çok şey yaptı, buraların Ukrayna’dayken oldukları küçük düşürücü durumdan kurtarılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Putin, İncil’den bir alıntı yaparak, Donbass’la ilgili, “Her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa, bundan büyük sevgi yoktur” dedi.

Putin, Kırım’la ilgili neler yapılması, nasıl hareket edilmesini bildiklerini, belirledikleri tüm planları uygulayacaklarını ifade etti.

Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’yı bağlanmayı seçmesiyle ilgili Putin, “Bizler Rusya Federasyonu’nun, ortak topraklarda ortak bir kaderin birleştirdiği çok uluslu halkıyız. Bunlar Rusya Anayasası’ndaki ilk satırlar ve her bir kelimesi derin bir anlamla yüklü, büyük önem taşıyor. Mesele sadece bu kararlar değil. Kırım ve Sivastopol halkı, Neo-Naziler ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir engel koyarak doğru davrandılar. Başka topraklarda olup biten ve hala da olmaya devam eden şeyler bunu en iyi şekilde teyit ediyor” açıklamasını yaptı.

Rus lider, “O zamanlar Donbass’ta yaşamakta olanlar ve şimdi de burada yaşamaya devam edenler, darbeyi onaylamıyordu. Onlara karşı hemen cezalandırıcı askeri operasyonlar düzenlendi. Sadece bunlarla yetinilmedi. Aynı zamanda ablukaya alındılar, toplarla sistemli bir şekilde yapılan atışlara maruz kaldılar, buralara hava saldırıları yapılıyordu” dedi.

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: “İşte soykırım denen şey budur. Donbass ve Ukrayna’da başlattığımız operasyonun arkasındaki asıl ve başlıca neden, bizi harekete geçiren nokta ve hedef, insanları bu acılardan, bu soykırımdan kurtarmaktır.”

Putin ayrıca, operasyonun başladığı gün olan 24 Şubat’ın tamamen tesadüfen, askeri kariyeri boyunca tek bir savaşta dahi mağlubiyeti olmayan seçkin Rus Amiral Fyodor Uşakov’un doğum gününe denk geldiğine dikkat çekti. Uşakov’un ‘Bu fırtınalar Rusya’nın şanına olacak’ sözünü alıntılayan Putin, “O zamanlar öyle oldu. Şimdi de öyle. Her zaman da böyle olacak” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.