Politika

Macron ve Putin Ukrayna'yı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Macron Putin Ukrayna Rusya Fransa

HABER MERKEZİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Marcon tarafından dile getirilen endişelere cevap veren Putin, Rus askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak ve güvenli tahliyeler için insani koridorlar düzenlemek dahil mümkün olan her şeyi yaptığını aktardı.

Putin, Donbas bölgesinde Ukrayna silahlı güçlerince her gün savaş suçu işlendiğini söyleyerek, bu bölgeye yönelik roket ve top saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Putin ve Macron, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerini de ele alırken, bu bağlamda olası anlaşmaların geliştirilmesine yönelik Rus tarafının yaklaşımı Macron’a aktarıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv