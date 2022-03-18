Politika

Esad, Suriye krizi başladığından beri ilk kez BAE’yi ziyaret etti

Esad, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Beşşar Esad BAE Muhammed bin Raşid Al Mektum

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek, ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi.

Esad, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv