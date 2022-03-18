Esad, Suriye krizi başladığından beri ilk kez BAE’yi ziyaret etti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek, ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi.

Esad, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.