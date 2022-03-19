BM: Ukrayna'daki savaş Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracak

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Suriye ile alakalı raporunu sundu.

Suriye'de Covid-19 ile mücadelenin "kısıtlı tıbbi imkanlarla" yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Pinheiro, ülke nüfusunun yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığı ve 12 milyon kişinin ise gıda güvenliğinden yoksun olduğu bilgisini paylaştı.

"ENFLASYON FIRLAMIŞ DURUMDA"

Pinheiro, Rusya-Ukrayna savaşının Suriyelilerin insani durumuna etkisine ilişkin, "Ukrayna'daki krizin sonuçları, Suriyelilere yeni zorluklar getirecek. Ülkede enflasyon zaten fırlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"SİVİLLERİN HAYATI REJİM TARAFINDAN TEHLİKEYE ATILIYOR"

Suriye'de buğday ithalatının devamına dair ciddi endişelerin olduğunu belirten Pinheiro, "Sivillerin hayatı rejim tarafından tehlikeye atılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pinheiro, Beşar Esad rejiminin sivilleri hedef almasına da dikkati çekerek, İdlib ve Batı Halep'te rejim ve Rus güçlerinin bombardımanları nedeniyle sadece geçen yılın ikinci yarısında en az 64 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ülkede insani ve ekonomik koşulların giderek kötüleştiğini kaydeden Pinheiro, ülke ekonomisini olumsuz etkileyen tek taraflı yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.