Sağlık

Coronavirüs: Çin'de 1 yıl sonra ilk ölümler gerçekleşti

Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı yaşandı.
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dünya Çin Ölüm Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede bir yılın ardından iki kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.

Çin’de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022’nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Çin’de toplam 4 bin 638 kişi coronavirüsten hayatını kaybetti.

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