Coronavirüs: Çin'de 1 yıl sonra ilk ölümler gerçekleşti
HABER MERKEZİ
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede bir yılın ardından iki kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.
Çin’de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022’nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Çin’de toplam 4 bin 638 kişi coronavirüsten hayatını kaybetti.