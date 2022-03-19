Ukrayna: Bir Rus general daha öldürüldü

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Kherson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaşmıştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​