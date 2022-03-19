Kürt iş insanı Ukrayna’ya destek için Erbil’den Kiev’e gitti

ERBİL (K24)

Erbil’de bulunan Kürt iş insanı Emad Ballack (45), sivillerin Kiev’den ayrıldığı görüntüleri görünce, 8 yıl yaşadığı ve vatanı olarak gördüğü Ukrayna’ya gitmeye karar vermiş.

Ballack, Ukrayna’ya gitmekten korkmadığını, kendisini düşündüren tek şeyin, ülkeye nasıl ulaşacağı sorunu olduğunu söyledi.

Ballack’in uçakla başlayan yolculuğu trenle devam etmiş ve 4 gün sonra Kiev’e ulaşmış.

Ukrayna’ya destekle ilgili Ballack, “Savaşmak sadece silahlanmaktan ibaret değildir. Destek ve ihtiyaçları karşılayarak daha fazla fayda sağlayabilirsiniz” diyor.

8 yıl süren Irak-İran savaşı nedeniyle ailesiyle önce Hollanda’ya, ardından ABD’ye göç edip yerleşen Ballack, Irak savaşı tecrübesini yaşadığını ve mevcut durumun kendisi için bu anlamda daha kolay olduğunu belirtti.

Emad Ballack, 2012 yılından beri Kürdistan Bölgesi’nde yaşıyor.

DAİŞ’in Irak ve Kürdistan Bölgesi sınırlarına dayanmasından 2 yıl öncesine kadar Ukrayna’da yatırım yapan Ballack, orada bir restoran açtığını ve Rusya’nın saldırısından önce de işlek bir mekan olduğunu ifade etti.

8 Mart’ta Kiev’e ulaşan Ballack, restoranda güvenlik güçleri ile sivillere yemek çıkarmaya başlarken, ABD’de de Ukraynalılar için bağış topluyor.

Ballack, sahibi olduğu e-ticaret şirketi Zibox aracılığıyla Polonya üzerinden yardımları Ukraynalılara ulaştırıyor.

Geleceğin neler getireceğinden emin olmadığını belirten Ballack, işletmelerinin çoğunu Kürdistan Bölgesi’ne getirebileceğini söyledi. (Kaynak: Reuters)