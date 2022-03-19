Politika

Rus kozmonotlar uzayda Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi.
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Rus kozmonotlar
Rus kozmonotlar
dünya Rus kozmonot uzay Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rus uzay ajansına bağlı Roscosmos kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi.

Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık" dedi.

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