Ayhan Bilgen: Sessizlerin Sesi Hareketi'yle partileşmek için yola çıkıyoruz

ANKARA (K24)

Ayhan Bilgen, "Sessizlerin Sesi" ismi ile yeni siyasi parti faaliyetlerini Ankara'da yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Bilgen'in yayımladığı Sessizlerin Sesi bildirisinde, başlatılan hareketin amaçları, vizyon ve misyonu yer alırken, yeni parti kurulacağı sinyali verildi.

Başlatılan harekette, Haziran 2015 seçimlerinin ardından kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan ve 2018 seçimlerinin ardından HDP'den istifa eden Müslüm Doğan da yer aldı.

Kamuoyu ile paylaşılan bildiride, "Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati öneme sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir araya geldik. Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" denildi.

Bildiride, yapısal sorunların siyasetin metodundan kaynaklandığı belirtilerek, "Topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. yüzyılında katılımcı demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz. Siyaset kurumunun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini de kamuoyuna duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bildiride hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, fikir ve ifade özgürlüğü ilkelerin vurgu yapıldı. Bildiride Kürt meselesi Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olarak tanımlandı ve "Tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.