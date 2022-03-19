Politika

AB’den Ukraynalı ve Suriyeli mülteciler arasında ayrımcılık iddiasına yanıt

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Ukraynalı mültecilerle Suriyeli mülteciler arasında ayrımcılık yapıldığı eleştirilerini reddetti
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avrupa Avrupa Birliği Ukraynalı göçmenler Suriyeli göçmenler Ayrımcılık

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Ukraynalı göçmenlere gösterilen ilginin Suriyelilere gösterilmediği yönündeki eleştirilere cevap verdi. 

Bu konudaki eleştirilere katılmadığını belirten Schinas, şunları söyledi:

"Bu argümanda hemfikir değilim. AB, her zaman sığınmacıların gelmek istediği bir ülke olmaya devam edecektir. Savaştan, baskıdan kaçan ülkeler AB'ye, Avrupa'ya gelmeye devam edecek. Bu değişemez. Bu, Avrupa olarak bizi tanımlayan unsur. Biz böyle bir toplumuz, böyle bir hayat tarzına sahibiz. Dolayısıyla nasıl bir Suriyeli savaştan kaçıyorsa ve Avrupa'da sığınmaya başvurma imkanı varsa, aynı imkanı Ukraynalılara sunuyoruz. Tek bir farkı var; coğrafi farklılık var. Suriye Ortaoğu'da yer alan bir ülke. Ukrayna ise doğrudan beş AB üye ülkesinin sınırında yer alıyor. Temel fark bu. Onun dışında aslen aynı ilkeleri işletiyoruz."

Türkiye'nin doğru şekilde Suriyelilere kapısını açtığını da belirten Schinas, "Biz Türkiye'ye 6 milyar euroluk destek vermeye çalışıyoruz. Bunun Türkiye'ye maliyeti çok daha fazla oldu ama biz elimizden geldiğince kendi rolümüzü yerine getirmeye çalıştık. Bu bağlamda, çifte standart olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 

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