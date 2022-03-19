Lavrov: Operasyonun kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umuyorum

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“Rusya Liderleri” adlı yarışmanın bitiş bölümünde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın operasyonu gerçekleştirmekten başka çaresi kalmadığını, bu şekilde Batı’nın Rus karşıtı projesini bozmayı başardıklarını savundu.

Rusya’nın Batı ile müttefik olarak dahi işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

“Putin'in yönetiminin başlarından yani 2000'lerin başından itibaren Batı'ya karşı açıktık, çeşitli şekillerde, hatta Başkanımızın müttefikliğe yakın olarak tanımladığı şekillerde dahi işbirliği yapmaya hazırdık. Ne yazık ki bu işe yaramadı.”

“Biz her zaman her türlü soruna diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti, ancak birilerinin, “büyük bir olasılıkla Amerikalıların, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var.”

Rus diplomat, “Her şeye rağmen süreç devam ediyor” diye konuştu.

“UKRAYNA YÖNETİMİNİN POLİTİKASINI CİDDİYE ALMAM ZOR”

Lavrov, “Başkan Zelenskiy, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan (BDT çerçevesinde böyle bir anlaşma vardı) meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum, Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor” vurgusunu yaptı ve ekledi:

“Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor.”