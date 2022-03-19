Yaşam

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi, İstanbul'a ulaşım durdu

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
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HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli içerisinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 3'ü ağır 17 yaralı olduğunu söyledi. 

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

 Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu. (Kaynak: AA)

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