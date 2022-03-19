Ukrayna: Azak Denizi ile bağlantımızı tamamen kaybettik

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya stratejik bir operasyon yürüttüğü belirtilen açıklamada “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar” denildi.

“DONETSK BÖLGESİ'NDE KISMEN BAŞARILILAR”

Rus güçlerinin Donetsk kısmen başarılı olduğu kaydedilen açıklamada “İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu” ifadelerine yer verildi.

“BUGÜN 40’TAN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Rus güçleri tarafından bugün 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor.

Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi.”