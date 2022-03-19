Spor

Xavi: Messi istediği zaman takıma dönebilir

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sezon başında ekonomik sebeplerden dolayı takımdan ayrılan Lionel Messi'nin istediği zaman takıma dönebileceğini söyledi.
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avrupa Xavi Lionel Messi Barcelona dönüş

HABER MERKEZİ

La liga’da yarın Real Madrid'le karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk El Clasico'suna çıkacak Xavi, çok özel ve zor bir maça çıkacaklarını belirterek karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Xavi, basın toplatınsında Messi'nin olası geri dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi,

"Messi tarihin en iyi oyuncusu ve ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık. Bu takıma ne zaman istiyorsa dönebilir. Büyük bir övgüyü hakediyor ve bu takıma kattıkları paha biçilemez. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam çünkü şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu."

La Liga'da topladığı 51 puanla Barcelona 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Katalan ekibi, yarın Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Barcelona, yarı final için Eintracht Frankfurt'la mücadele edecek.

 

 

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