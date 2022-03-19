Sağlık

Türkiye’de can kaybı ve vaka sayısında düşüş

Türkiye’de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.  

Buna göre, son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 295 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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