Politika

Ukrayna: Rusya 1 günde 100’den fazla askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugünkü çatışmalarda Rus ordusunun 40'a yakın askeri araç ile 100’den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.
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HABER MEKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 10 saldırısının başarılı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun yok edildiği aktarılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda ayrıca 100’den fazla Rus askerinin öldürüldüğü vurgulandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rus güçleri tarafından bugün 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor.

Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi.”

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