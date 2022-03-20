Politika

Ukrayna: Elimizde 562 Rus savaş esiri var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.
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Ukrayna tarafından esir alınan bazı Rus askerleri
Ukrayna tarafından esir alınan bazı Rus askerleri
dünya Rus askerleri Ukrayna esir

HABER MERKEZİ

Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu söyledi.

Vereşuk, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya’ya dönmek istemediğini dile getirdi.

Dün açıklanan verilere göre son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun Ukrayna tarafından yok edildiği, 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda ayrıca 100’den fazla Rus askerinin öldürüldüğü kaydedilmişti.

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