Kültür-Sanat

Kürt ressamdan Polonya’da ‘Savaşın Yıkımları’ sergisi

Kürt ressam Heme Haşim, Polonya’da Savaşın Yıkımları temalı bir sergi açtı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Heme Haşim Krosno Polonya Savaşın Yıkımları

KROSNO (K24)

Kürt ressam Heme Haşim, Polonya’da Savaşın Yıkımları temalı bir sergi açtı.

Sergiyle ilgili açıklama yapan resim sanatçısı Heme Haşim, Polonya’nın Krosno kentindeki Sanat Evi Galerisinde, sanatçı Nihad Cami ve başka sanatçı ve sanat kuruluşlarının desteğiyle özel resim sergisini açtığını söyledi.

Serginin yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini kaydeden Haşim, Krosno Belediye Başkanı’nın da sernin ziyaretçileri arasında olduğunu belirtti.

Savaşın getirdiği psikolojik tahribatları konu edinen serginin, ‘Savaşın Yıkımları’ adıyla açıldığını bildiren Haşim, Krosno’nun Ukrayna’ya yakın bir kent olduğunu ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv