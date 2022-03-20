Kürt ressamdan Polonya’da ‘Savaşın Yıkımları’ sergisi

KROSNO (K24)

Kürt ressam Heme Haşim, Polonya’da Savaşın Yıkımları temalı bir sergi açtı.

Sergiyle ilgili açıklama yapan resim sanatçısı Heme Haşim, Polonya’nın Krosno kentindeki Sanat Evi Galerisinde, sanatçı Nihad Cami ve başka sanatçı ve sanat kuruluşlarının desteğiyle özel resim sergisini açtığını söyledi.

Serginin yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini kaydeden Haşim, Krosno Belediye Başkanı’nın da sernin ziyaretçileri arasında olduğunu belirtti.

Savaşın getirdiği psikolojik tahribatları konu edinen serginin, ‘Savaşın Yıkımları’ adıyla açıldığını bildiren Haşim, Krosno’nun Ukrayna’ya yakın bir kent olduğunu ifade etti.