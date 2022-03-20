‘ABD Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti’

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ABD yönetiminin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını gayriresmi olarak gündeme getirdiği iddia edildi.

Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti.

Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayriresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.

Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.

Konuya dair Türkiye makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.