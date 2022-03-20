Politika

Irak güvenlik heyeti füze saldırısını araştırmak üzere Erbil’de

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Kasım el-Araci Şeyh Baz Kerim Erbil Reber Ahmed füze saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından karşılandı.

Araci başkanlığındaki güvenlik heyeti, füze saldırısının gerçekleştiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Araci’ye füze saldırısının hedefi olan evin sahibi Şeyh Baz Kerim de eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Erbil’e yönelik 12 balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, Kurdistan24 televizyonu merkez binası ve olay yerinin etrafındaki yapılarda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili başkanlığındaki heyet, Erbil’de olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.

 

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