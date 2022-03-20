Belçika'da araç karnavala daldı: 4 ölü

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Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi."