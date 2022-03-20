Politika

Rus saldırılarında 115 çocuk öldü, 140’ı yaralandı

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun hayatını kaybettiği ve 140 çocuğun yaralandığı açıklandı.
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Öldürülen çocuklar için Lviv'de eylem (Foto: AFP / 18 Mart)
Öldürülen çocuklar için Lviv'de eylem (Foto: AFP / 18 Mart)
dünya Ukrayna Çocuk

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da ülke dışına mülteci olarak kaçtı" ifadesini kullandı.

2 gün önce Lviv kentinde, saldırılarda ölen 109 çocuğu temsilen 109 boş bebek arabası meydana konulmuştu.

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