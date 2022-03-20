Politika

Başkan Barzani’den Newroz mesajı: Tüm Kürdistan’a kutlu olsun

Başkan Barzani, tüm Kürdistan’ın ve Kürdistanlıların Newroz’unu kutladı.
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kürdistan Mesud Barzani Newroz Kürdistan

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Newroz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

Newroz Bayramı ve 2722'nci Kürt yılı vesilesiyle onurlu şehit ailelerini, kahraman Peşmergeleri, yurt içinde, yurt dışında yaşayan ve Kürdistan’ın tüm parçalarındaki sevgili Kürdistan vatandaşlarını en içten şekilde kutluyor, kendilerine güzellik ve refah diliyorum.

Bu bayramın tüm taraflara hayır, huzur, mutluluk getirmesini, ülkemize ve bölgeye barış ve karşdelik getirmesini umut ediyorum.”

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