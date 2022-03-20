Iraklı askeri yetkili: Erbil’deki incelemeler bitince sonuçları duyurulacak

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Erbil’i hedef alan füze saldırısıyla ilgili incelemelerini bitirmelerinin ardından sonuçlarını duyuracaklarını söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile birlikte Erbil’de füzelerin hedefi olan evde incelemelerde bulunan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnceleme heyetinin Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin yönlendirmesiyle Erbil’e geldiğini kaydeden Hafaci, heyetin Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci’nin yanı sıra Irak Genelkurmay Başkanı, Irak Anti-Terör Birimi Başkanı ve bazı askeri ve güvenlik yetkililerinden oluştuğunu belirtti.

Erbil’e yönelik füze saldırısını araştırmak üzere heyetin saldırının gerçekleştiği noktaya gittiğini vurgulayan Hafaci, sahada araştırma yapıp hedef alınan evin sahibiyle görüştüklerini bildirdi.

Görüşmelerinin daha da artacağını kaydeden Hafaci, bugün heyetin ilk çalışma gününde olduğunu ve araştırmaların sonuçlanmasının ardından sonuçları duyuracaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Erbil’e yönelik 12 balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, Kurdistan24 televizyonu merkez binası ve olay yerinin etrafındaki yapılarda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili başkanlığındaki heyet, Erbil’de olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.