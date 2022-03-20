Politika

İsveç’ten sonra Finlandiya da NATO’ya katılmayı düşünmediğini duyurdu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılmasının Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve mevcut gerilim riskini daha da artıracağını vurguladı.
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dünya Finlandiya NATO üyelik açıklama

HABER MERKEZİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması sonrasında bütün endişelerin bitmeyeceğini vurguladı.

Sauli Niinistö, "Bunun getirdiği farklı riskleri görmek durumundayız. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda en büyük tehlike, Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre, Finlandiya halkının yüzde 62'si NATO üyeliğini destekliyor.

BENZER BİR AÇIKLAMA İSVEÇ’TEN GELMİŞTİ

İsveç de NATO üyeliğini düşünmediklerini duyurmuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğinin Avrupa'daki güvenlik durumunu bozacağını ve bu nedenle "NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediklerini" kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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