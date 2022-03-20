Neçirvan Barzani: Newroz yeni bir başlangıca vesile olsun

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Newroz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kürdistan halkının Newroz Bayramını en güzel şekilde geçirmelerini dileyen Neçirvan Barzani “Newroz Bayramı ve Kürt yeni yılı vesilesiyle başı dik şehit ailelerini, Kürt halkı, bileşenler Kürdistan’ın cesur Peşmergelerini en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gezi ve pikniğe çıkacak vatandaşlardan çevreyi korumalarını isteyen Neçirvan Barzani, vatandaşların yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

Newroz’u “özgürlük bayramı ve varoluşun sembolü” olarak tanımlayan Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“Newroz, yeni yıldır ve yenilenmedir. Bu çerçevede kişisel anlamda Newroz’un düşünce ve fikirlerimizin yenilenmesine, yaşam ve ilişkilerimizde yeni bir başlangıcın yanı sıra, barış için umuda vesile olmasını diliyorum.

Genel anlamda da zorluk ve tehditlerin üstesinden gelmek için Kürdistan’ın tüm siyasi tarafları ve bileşenleri, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmalı.”

Kürdistan Bölgesi’nin hakları, kazanımları ile anayasal ve siyasi statüsünün Kürdistan halkının mücadelesinin ürünü olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, bunların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Kürdistan Bölgesi olarak, her zaman olduğu gibi federal hükümetle sorunları anayasal temelde çözmekten yanayız” diyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi Irak’ın sorunlarının çözümü konusunda bir faktör olduğunu, bu ülkenin huzur ve istikrarının sağlanması için yardım etmeye hazır olduğunu yineliyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani, mesajının sonunda şunları kaydetti:

“Hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşam ülkesi Kürdistan'dan Irak ve bölge halklarına, dünyaya, Kürdistan dostları ile Newroz Bayramı’nı uluslararası bir gün olarak ilan eden Birleşmiş Milletler'e Newroz selamlarımızı gönderiyoruz. Barış ve istikrar için birlikte çalışalım.”