Politika

Zelenskiy’den Putin mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e müzakere çağrısı yaparak "Bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" dedi.
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Volodimir Zelenskiy
Volodimir Zelenskiy
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Putin

HABER MERKEZİ

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

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