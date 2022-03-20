Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

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Ukrayna Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

“RUSYA’NIN TÜM CEPHELERDEKİ İLERLEYİŞİ DURDURULDU”

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı" dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.