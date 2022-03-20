Sağlık

Türkiye’de vaka sayısı 14 binin altında

Türkiye'de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti,13 bin 81 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 262 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 146 milyon 446 bin 575'e yükseldi.

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