Kanada Başbakanı Trudeau’dan Newroz mesajı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile Newroz Bayramı’nı kutladı.

“Sophie ve ben, Newroz’u kutlayan mutlu ve güvenli bir Newroz diliyoruz” diyen Trudeau, “Newroz, geçen yılı düşünmek ve yeni başlangıçları kutlamak için bir araya gelmek için bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında 300 milyondan fazla insanın Newroz'u kutladığını vurgulayan Trudeau, şunları kaydetti:

“Bugün, İran, Afgan, Kürt, Zerdüşt, Bahai, Orta Asya ve İsmaili toplulukları dahil olmak üzere dünya çapında 300 milyondan fazla insan Newroz'u kutlamaktadır. Yeni gün anlamına gelen Newroz, baharın ilk günüdür ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlanır. Newroz, önümüzdeki yıl için umut ve iyimserlik özlemlerini paylaşmak için bir fırsattır.

Tüm Kanadalılar adına, herkesin yeni yılı sağlık, neşe ve refah içinde kutlamasını diliyorum.

Newrozunuz kutlu olsun.”