BM temsilcisi: Newroz değerleri her zamankinden daha gerekli

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Newroz Bayramı’yla ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

“Baharın ilk gününde yeniden doğuşu kutluyorum” diyen Jeanine Hennis-Plasschaert, “Newroz, hayatın ve uyumun yenilenmesini, barış, dayanışma, bağışlama ve uzlaşma değerlerini yüceltmesi nedeniyle halklar arasındaki bağların güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu değerler bugün her zamankinden daha gerekli” ifadelerini kullanan Plasschaert, şöyle devam etti:

“Hayatlarımızı ve gezegenimizi olumsuz yönde etkileyen varoluşsal iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıyayız, canımızı yakmaya devam eden Covid-19 salgınını unutmayalım. Yakın ve uzak çatışmalar ile siyasi anlaşmazlıklar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlığımıza zarar veriyor. Böyle zorlu koşullar altında iyimserliği esas almak gerek.”

Barış özlemi çeken insanların sınır tanımadığını vurgulayan BM Temsilcisi, şunları kaydetti:

Dünyamızın ihtiyaç duyduğu adalet ve saygıdan ilham alan yeni başlangıçların yeniden doğuşunun nasıl bir parçası olabileceğimizi düşünelim. Umudumuz, ülkenin sürdürülebilir kalkınma ve refah yolunda ilerlemesi için Irak'taki sorunların hızla çözülebilmesidir. Barış özlemi çeken insan sınır tanımıyor.”