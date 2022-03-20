Suriye Anayasa Komitesi’nin 7'nci turu: Anayasanın 4 maddesi görüşülecek

HABER MERKEZİ

Yarın başlayacak görüşmelerin öncesinde basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verdi, beklentilerini paylaştı.

Pedersen, bugün Beşar Esad rejimi ve muhalefet delegelerinin eş başkanlarıyla görüştüğü bilgisini aktardı ve "Görüşmede, hafta içinde 4 maddenin konuşulması gerektiği üzerinde anlaşmaya vardık" dedi.

Görüşmelerde tartışılacak maddelerin "devlet yönetiminin esasları", "devletin kimliği", "ülkenin sembolleri" ve "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" olduğunu aktaran Pedersen, tarafların her gün bir madde üzerinde görüşeceğini bildirdi.

Pedersen, görüşmelerin 6'ncı turunda eş başkanların, Komitenin ilerleme kat etmesi gerektiği fikrini beyan ettiğini vurgulayarak, "Anayasa maddelerinin gözden geçirilmesine dair daha iyi bir mekanizmanın olması talebinde bulunuldu, fakat bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir anlaşma sağlanamadı" şeklinde konuştu.

Komitenin ana görevinin, tüm tarafların onaylayacağı bir anayasal reformu hazırlamak olduğunun altını çizen Pedersen, "Bu oturumda Komitenin ciddiyetle çalışması ve şartların talep ettiği üzere ilerleme yolunda kararlılık göstermesini umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BM Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turu 25 Mart'ta sona erecek. Görüşmelerin ardından taraflar basın toplantısı düzenleyecek.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.