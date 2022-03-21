ABD: Rusya’ya daha fazla yaptırım gelebilir

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CBS'e verdiği röportajda ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Rusya'nın şimdiden "ekonomik bir uçuruma baktığını" ve "80'ler tarzı Sovyet yaşam standartlarına doğru hızla ilerlediğini" söyledi.

Halihazırda yürürlüğe girmiş olan ekonomik zarara neden olan yaptırımlara rağmen, Singh, bunların hala genişletilebileceğini ve daha fazla banka ve "dokunulmayan sektörler" de dahil olmak üzere diğer hedeflere uygulanabileceğini söyledi.

Singh, "Çoğunlukla petrol ve gazla ilgili, ancak başka sektörler de var. Bunları belirtmek istemiyorum ama Putin'in bunların ne olduğunu bildiğini düşünüyorum" dedi.

Singh, tahminlerin Rusya ekonomisinin Ukrayna'ya saldırıdan öncekinin yarısı kadar olacağını gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna'ya saldırısı sonucu açıklanan yatırımlarla dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 15 Mart’ta 6 bin 400'e ulaştı.

ABD ise 22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı.

Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batılı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu