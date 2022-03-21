Politika

Ukrayna’dan Rusya’nın Mariupol’de silahları bırakma çağrısına yanıt

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Mariupol’de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına reddetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk
dünya Ukrayna Rusya Mariupol silah bırakma çağrısı yanıt

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Mariupol’de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan yeni bir açıklamada, Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus birliklerine karşı direnen “Ukrayna askerleri, milliyetçi gruplar ve Kiev'e çalışan paralı askerlere direnmemeleri ve silah bırakmaları” çağrısı yapıldı.

Silahını bırakan kişilerin güvenli bir şekilde kentten çıkarılacağına dair güvence verildiğini ifade edildiği açıklamaya Ukrayna'dan ilk tepki geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, Rusya'nın çağrısını reddederek, “Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı savunucuların silahlarını bırakıp Mariupol’den ayrılmaları için bir çağrı yaptığı, resmi mektubu Ukrayna'ya iletti. Silahları teslim etmekten söz edemeyiz. Rus tarafını bu konuda zaten bilgilendirdik. Bize 8 sayfa mektup yazarak zaman harcamak yerine koridoru açın” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv