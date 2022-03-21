K24 ÖZEL - İsveç’teki Kürt vakfı onlarca çocuğa dil eğitimi sağlıyor

ERBİL (K24)

2002’nin mart ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de kurulan Orta Anadolu Kürtleri Vakfı (WKAN, Weqfa Kurdên Anatoliya Navîn) kültür, sanat, edebiyat ve dille ilgili çalışmalar sürdürüyor.

30 kişinin bir araya gelmesi ile kurulan ve aralıksız 20 yıldır faaliyetlerine devam eden WKAN’ın temel amacı Orta Anadolu Kürtlerinin kültürünü korumak, dilini geliştirmek ve kimliğini güçlendirmek olarak tarif ediliyor.

Önceliklerinin çocuklar ve kadınlar olduğunu vurgulayan vakıf, İsveç’te 100 binin üzerinde Kürt’ün yaşadığına dikkat çekerek, iltica hakkı, istihdam, girişimcilik ve eğitim konularına da önem veriyor.

CUMARTESİ OKULU

Vakfın en önemli ve güncel faaliyetlerinden birisi de “Mekteba Şemiyê (Cumartesi Okulu)” dedikleri Kürtçe dil eğitimi.

Çoğunluğunu Orta Anadolu Kürt çocuklarının oluşturduğu eğitim kurumunda cumartesi günleri Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde dersler veriliyor.

Vakfın sorumlularından ve Mekteba Şemiyê’nin kurucularından Dr. Hayrettin Güven Konya Kürtlerinden.

Yoğun çabalar ve uzun süren toplantılar sonucu Kürtçe eğitim kurumunun faaliyetlerine başladıklarını dile getiren Güven, K24’e verdiği bilgilerde şu ana kadar İsveç resmi kurumlarından maddi destek almadıklarını söyledi.

Eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için fon talebinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Güven, belediyenin kendilerine maddi yardım konusunda taahhüt verdiğini kaydetti.

Alacakları fonun dil-kültür çalışmaları için çok önemli olacağını ve bunun kendileri için “devrim” niteliği taşıyacağını vurgulayan Hayrettin Güven, diğer yandan dışarıdan vakfa maddi destek veren kişilerden de söz etti.

Eğitim faaliyetlerinin “Komeleya Dê û Bavên Mekteba Şemiyê” (Anne ve Babaların Cumartesi Okulu Derneği) bünyesinde devam ettiği bilgisini veren Güven, vakfın kuruluş amaçları arasında Kürtçe eğitimin olduğunu ancak bunun uzun yıllar gerçekleşemediğini dile getirdi.

Hayrettin Güven, eğitim faaliyetleri fikrinin şöyle ortaya çıktığını ifade etti:

“2015’te eğitim kurumunun açılması fikrini önermiştim. 2015’te İsveç’in Malmö kentinde çeşitli bombalı saldırılar meydana geliyordu. O dönemki saldırılarla ilgili radyo yayınına konuşan İsveçli bir uzman, saldırganların 14-15 yaşlarındaki çocukların kendi anadillerini dört dörtlük konuşamadıklarını, anne babalarının ise İsveççe bilmediklerini fark ettiğini söylüyordu. O uzman, sokağa çıkan insanların dillerin öğrenememelerinin suçunu ise devlete yüklüyordu. Dolayısıyla çocuklar öfkesini devletten çıkarıyordu. O uzman şunları öneriyordu: Ya ebeveynlere çok iyi İsveççe öğreteceksiniz ya da en kolay yöntem olarak okullarda çocuklara anadilde eğitim imkanı vereceksiniz. Bence bu doğru bir tespitti.”

“ÇOCUKLAR ANADİLDE EĞİTİMLE BİRLİKTE BAŞKA DİLLER DE ÖĞRENİR”

Yaşananların psikolojik bir durum olduğunu ve çocuklar ile ebeveynler arasındaki iletişim kopukluğunun önemli sorunlar yarattığını vurgulayan Dr. Hayrettin Güven, “Anadilde eğitimle birlikte çocuklar başka dilleri de bir arada öğrenme imkanı buluyor” şeklinde konuştu.

Bir gün 5 yaşındaki kızının kendisine İsveççe bir soru sorduğunu (Baba, bu kelime senin dilinde ne anlama geliyor şeklinde) söyleyen Güven, “Bu soru bende bir şok etkisi yarattı! Demek ki kızım o an benim dilimi kendi dili gibi görmüyordu, onun esas dili İsveççeydi ve Kürtçeyi de merak ediyordu. Hem kızımın sorusu hem İsveçli uzmanın söyledikleri beni dil kurumu açmaya teşvik etti. Ne yapıp edip o kurumu açmam gerektiğini hissettim” dedi.

Uzun zamana yayılan ve geniş toplantıları kapsayan bir süreç sonunda eğitim kurumunun açıldığını kaydeden Güven, okulun yeni tip coronavirüs (Covid-19) öncesi açıldığını ancak artan vakalar nedeniyle kapandığını söyledi.

Güven’in aktardığına göre Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde ders veren WKAN bünyesindeki okul Eylül 2021’den itibaren tamamen eğitim faaliyetlerine başladı.

13 KİŞİYE ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Okulun faaliyetlerine başlamasından önce 13 kişiye Kürtçe öğretmenlik yapabilmeleri için toplam 2,5 yıl içinde yaklaşık 50 hafta süren dil eğitim verildiğini vurgulayan Güven, bu süreci şöyle anlattı:

“Burada sosyal demokratlarca kurulan bir devlet kurumu var. Bu kurumda projeniz olumlu karşılanırsa öğretmenlere belli miktarlarda maaş veriliyor ve öğrencilerin ders alabilmeleri kolaylaştırılıyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yetiştirilmesi için oraya başvurduk. Yoğun uğraşlar sonucu yaptığımız başvuru kabul edildi. Orta Anadolu Kürtlerinin konuştuğu ağzı da anlayacak Kürtçe öğretmenler bularak, Kürtçe ders verecek kişilerin eğitimine başlandı. Uzun yıllar İsveç’te Kürtçe anadil öğretmenliği yapan Remzi Kerim bu konuda bize yardımcı oldu.”

Öğrencilerin cumartesi günleri derslere katıldığını söyleyen Hayrettin Güven, şu ana kadar hiçbir aksaklık yaşanmadığını kaydetti.

Haftalık 70-80 arası öğrencinin Kürtçe eğitim gördüğünü vurgulayan Güven, vakıfta siyasi faaliyetler yerine kültürel çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

100 öğrencileri olduğunu ve velilerin de eğitim almaya geldiğini kaydeden Güven’e göre okulda sadece dil eğitimi değil ortaöğretim matematik, saz, folklor ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık; yağlıboya resim ile seramik kursları gibi faaliyetler de devam ediyor.

Derneğin amaçlarından birisi de bu faaliyetleri İsveç’ten sonra öncelikle Danimarka ve Norveç olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ve Orta Anadolu’daki Kürt köylerine yaymak.