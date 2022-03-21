David Beckham, Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

HABER MERKEZİ

Eski futbol yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, Instagram hesabının kullanımını Ukrayna'nın Harkov şehrinde bir hastanede çalışan Ukraynalı bir doktora bıraktı.

Çocuk anestezi uzmanı ve Harkov Perinatal Merkezi Müdürü doktor Iryna Kondratova, pazar günü Beckham'ın Instagram hikâyelerinde hastanedeki çalışma koşullarını paylaştı.

The Guardian'ın haberine göre, Iryna Kondratova, Beckham'ın 71,5 milyon takipçisine Rusya'nın saldırısının ilk gününden itibaren tüm hamile kadınların ve yeni annelerin tahliye edildiği bodrum katını gösterdi.

UNICEF’in Ukrayna’ya tıbbi malzeme ve oksijen jeneratörleri sağladığını belirten Kondratova ayrıca, yoğun bakım ünitesinde yeni doğan bebeklerin fotoğraflarını yayınladı. Artık 7/24 çalıştığını söyleyen Doktor Kondratova, "Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama bunu hiç düşünmüyoruz. İşimizi seviyoruz… Burada doktorlar, hemşireler endişeleniyoruz, ağlıyoruz ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz” dedi.

2005 yılından bu yana Unicef'in elçisi olan Beckham, takipçilerini Ukrayna'da ailelere temiz su ve yiyeceğe erişim sağlamak, doğum hastanelerine kullanıma hazır kitler dağıtmak ve çocuk koruma hizmetlerinin devam etmesini sağlamak için çalışan hayır kurumuna bağışta bulunmaya çağırdı.

Beckham, Instagram hesabını devretmeden yaptığı paylaşımda, "Bugün sosyal medya hesabımı Ukrayna'nın Harkov şehrindeki Perinatal Merkezi Müdürü Iryna'ya devrediyorum. O burada hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Iryna ve onun gibi sağlık çalışanlarının Ukrayna'da hayat kurtarmak için yaptıkları harika işler hakkında daha fazla bilgi edinmek için hikâyelerime gidin. Lütfen UNICEF ve Iryna gibi insanları desteklemek için elinizden geleni yapın" ifadelerini kullandı.