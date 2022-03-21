Politika

Başbakan: Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınıyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınayarak “Saldırıların amacı bölgede istikrarı bozmaktır” dedi.
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kürdistan başbakan Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınadı.

“Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınıyorum” diyen Başbakan, “Sivil yerleşim alanlarına  yönelik bu saldırıların amacı bölgede istikrarı bozmaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Suudi Arabistan hükümeti ve halkına tam desteğimizi vurguluyoruz” dedi.

Dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın çok sayıda noktasında insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırıları düzenlendi.

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