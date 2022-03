Başbakan: Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınıyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınadı.

“Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınıyorum” diyen Başbakan, “Sivil yerleşim alanlarına yönelik bu saldırıların amacı bölgede istikrarı bozmaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Suudi Arabistan hükümeti ve halkına tam desteğimizi vurguluyoruz” dedi.

Dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın çok sayıda noktasında insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırıları düzenlendi.

I condemn today’s attacks on Saudi Arabia. These repeated attacks — on vital civilian infrastructure threaten to destabilize the wider region.



We are in full solidarity with the people and government of the Kingdom of Saudi Arabia -mb.