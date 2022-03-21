Politika

Rusya: Putin - Zelenskiy görüşmesi için henüz zemin oluşmadı

Kremlin, Ukrayna'da insani koridor tahliyesine izin verilmediği iddialarını yalanlayarak, müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığı açıklamasında bulundu.
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dünya Rusya Ukrayna müzakere

HABER MERKEZİ

Kremlin'den yapılan açıklamalardan “Rusya'nın Ukrayna'da insani koridor tahliyelerini engellediği iddiaları yalan” denildi.

Müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığı belirtilen açıklamada Ukrayna ile barış müzakeleri ilerlemesi gerektiği kadar büyük değil. Rusya müzakerelerde daha hızlı yol alınması konusunda Ukrayna'dan daha hazır” ifadelerine verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi için gerekli zeminin oluşmadığı vurgulana açıklama da şunlar kaydedildi:

“Putin - Zelenskiy görüşmesi için henüz zemin oluşmadı. Önce kayda değer bir ilerleme sağlanması lazım.

Petrol ambargosu, Avrupa'daki enerji akışı dengesini değiştirecek. ABD'nin kaybedeceği bir şey yok ancak Avrupa ciddi etkilenecek.”

ZELENSKIY SİREN SESLERİNİ DİNLETTİ

Kremlin'in açıklamalarından hemen sonra Zelenksiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasının başında, "Dostlarım, şimdi korkmayın, bizim 25 gündür duyduğumuz şeyi duyacaksınız. Bu sese artık hepimiz alıştık" diyerek siren sesi kaydını açtı.

Siren sesi için, "Siz bunu yalnızca 20 saniye dinlediniz, biz ise bunu saatlerce, günlerce, haftalarca dinliyoruz. Bizim insanlarımız bunu her daim duyuyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, sesin ardından Ukraynalıların, çocukları ve ihtiyarları alıp sığınaklara koştuğunu söyledi.

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