Peşmerge Bakanlığı heyeti Bağdat’ta

BAĞDAT (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hoşmend Haydar Raşid, Bakanlık Müşaviri Bahtiyar Muhammed, Peşmerge Bakanlığı İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Muhammed Said’den oluşan heyet Bağdat’a ulaştı.

Açıklamada, söz konusu temaslarda bakanlık heyetinin Peşmerge Güçleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması konusunun gündeme getirildiği kaydedildi.

Heyet, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinden teçhizat talebinde bulunurken, iki taraf, ihtiyaçların karşılanması hususunda ortak bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Newroz vesilesiyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte Irak Savunma Bakanı Cuma İnad da yer aldı.