Politika

Peşmerge Bakanlığı heyeti Bağdat’ta

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi daveti üzerine Peşmerge Bakanlığından bir heyet Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti.
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Irak Peşmerge Bakanlığı Peşmerge Güçleri Bağdat ABDnin Bağdat Büyükelçiliği

BAĞDAT (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hoşmend Haydar Raşid, Bakanlık Müşaviri Bahtiyar Muhammed, Peşmerge Bakanlığı İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Muhammed Said’den oluşan heyet Bağdat’a ulaştı.

Açıklamada, söz konusu temaslarda bakanlık heyetinin Peşmerge Güçleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması konusunun gündeme getirildiği kaydedildi.

Heyet, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinden teçhizat talebinde bulunurken, iki taraf, ihtiyaçların karşılanması hususunda ortak bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Newroz vesilesiyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte Irak Savunma Bakanı Cuma İnad da yer aldı.

 

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