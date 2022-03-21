Pentagon yetkilisi: Rusya saldırıdan bu yana 1100’den fazla füze attı

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Rusya’nın saldırıdan bu yana Ukrayna’ya 1100’den fazla füze attığını aktardı.

Yetkili, Rus jetlerinin son 24 saatte 300’den fazla sorti yaptığını kaydetti.

Aynı yetkili, Ukrayna’ya henüz saldırı drone’u teslim edilmeğini de söyledi.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna’ya teslim edilen silahların yer aldığı konvoylara karşı henüz bir saldırı tespit edilmediğini de kaydetti.

Moskova cephesinde ise ilişkilerin kopma noktasında olduğu açıklaması yapıldı.