Politika

Pentagon yetkilisi: Rusya saldırıdan bu yana 1100’den fazla füze attı

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rusya’nın saldırıdan bu yana Ukrayna’ya 1100’den fazla füze attığını söyledi.
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dünya ABD Pentagon Ukrayna Rusya füze

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Rusya’nın saldırıdan bu yana Ukrayna’ya 1100’den fazla füze attığını aktardı.

Yetkili, Rus jetlerinin son 24 saatte 300’den fazla sorti yaptığını kaydetti.

Aynı yetkili, Ukrayna’ya henüz saldırı drone’u teslim edilmeğini de söyledi.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna’ya teslim edilen silahların yer aldığı konvoylara karşı henüz bir saldırı tespit edilmediğini de kaydetti.

Moskova cephesinde ise ilişkilerin kopma noktasında olduğu açıklaması yapıldı.

 

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