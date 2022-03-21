Sağlık

Türkiye’de coronavirüs: 80 can kaybı, 15 bine yakın vaka

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.
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türkiye Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.

 

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