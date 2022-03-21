Politika

Diyarbakır Newrozu: 298 kişi gözaltına alındı

Kürt ulusal giysileriyle alana girmenin yasaklandığı Diyarbakır Newrozu kutlamalarında 298 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Foto: Hozan Adar / K24
Foto: Hozan Adar / K24
kürdistan Diyarbakır Newroz gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

Bugün Diyarbakır, Muş, Siirt, Ağrı, Şırnak'ın Cizre, İdil; Mardin'in Nusaybin; Hakkari'nin, Çukurca, Yüksekova; Erzurum'un Tekman; Urfa’nın Viranşehir ilçelerinde Newroz kutlamaları gerçekleşti.

Sabah 11.00 gibi başlaması planlanan Diyarbakır Newrozu, yüksek güvenlik önlemleri, detaylı arama ve Kürt ulusal giysileri yasağı uygulamaları nedeniyle gergin başladı.

Protokol noktasıyla beraber alana girişler beş ayrı yerden yapıldı. Girişlerde önceki yıllarda görülmeyen seviyede üst araması vardı.

Üzerinde Kürt ulusal giysileri bulunan K24 muhabiri Hasan Kösen, bu giysileriyle içeriye alınmadı.

NEWROZ
Foto: Hozan Adar / K24

Ayrıca kutlamaya katılan bazı gençlerin tellerin üzerine çıkması üzerine sahne önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.  Bu sırada girişleri de engelleyen polis, duruma tepki gösteren alan dışındaki kitleye gaz fişekleri ile saldırdı.

Kürt ulusal giysileriyle alana girmenin yasaklandığı Newroz kutlamalarında Diyarbakır Emniyeti'nin açıklamasına göre 298 kişi gözaltına alındı.

Emniyet, 15 polisin de hafif yaralandığını bildirdi.

Ardından kutlamalara katılan yüz binlerce kişi, Newroz ateşinin yakılması ile büyük bir coşku yaşadı.  

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