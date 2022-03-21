Politika

5 ülke liderinden Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'daki son durumu ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Beyaz Saray Joe Biden Almanya Olaf Scholz Fransa Emmanuel Macron İngiltere Boris Johnson İtalya Mario Draghi Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki "zalimce taktikleri ve sivillere yönelik saldırılar konusundaki endişelerini" dile getiren liderler, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımları ve insani yardımları devam ettirmenin önemini vurguladı.

Lidereler ayrıca, Ukrayna'nın bir ateşkese ulaşmak için gösterilen diplomatik çabaları da değerlendirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv